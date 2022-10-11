Beşiktaş'ta savunmanın lideri; Tayyip Talha!

11 Ekim 2022 Salı, 08:37

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda savunma hattında oynayan oyuncuların sakatlanmasının ardından yeni lider Tayyip Talha Sanuç olacak.

'YENİ LİDERİM SENSİN'

Giresunspor maçında önce Romain Saiss ardından da Emrecan Uzunhan sakatlık yaşadı. İki futbolcu da Trabzonspor maçında sahada olmayacak. Teknik direktör Valerien Ismael, Trabzonspor maçı öncesinde Tayyip Talha'ya 'Yeni liderim sensin' mesajını verdi.

ISMAEL HAFTA BOYUNCA DENEMELER YAPACAK

Fransız çalıştırıcı hafta boyunca yapılacak antrenmanlarda Welinton, Montero ve Necip Uysal'ı deneyecek. Ismael, Tayyip Talha'nın performansından memnun kaldı ve oyuncuya aynı şekilde devam etmesini söyledi.

TAYYİP TALHA'NIN ŞAMPİYONLUK MESAJI

22 yaşındaki savunmacı Giresunspor maçının ardından, "Beşiktaş için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Tek odaklandığım şey şampiyonluk. Beşiktaş formasıyla ilk golü attığım için mutluyum. Şimdi önümüzde zorlu bir maç var. O maçı da kazanmaya çalışacağız. Kulübün, takımın içindeki ortam, hocanın bana davranışları yıllardır buradaymışım gibi. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. İnşallah daha çok gol atarak bu aileye katkı vereceğim" demişti.