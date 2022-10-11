Beşiktaş'ta savunmanın lideri; Tayyip Talha!
Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç, Trabzonspor maçında savunma hattının yeni lideri olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda savunma hattında oynayan oyuncuların sakatlanmasının ardından yeni lider Tayyip Talha Sanuç olacak.
'YENİ LİDERİM SENSİN'
Giresunspor maçında önce Romain Saiss ardından da Emrecan Uzunhan sakatlık yaşadı. İki futbolcu da Trabzonspor maçında sahada olmayacak. Teknik direktör Valerien Ismael, Trabzonspor maçı öncesinde Tayyip Talha'ya 'Yeni liderim sensin' mesajını verdi.
ISMAEL HAFTA BOYUNCA DENEMELER YAPACAK
Fransız çalıştırıcı hafta boyunca yapılacak antrenmanlarda Welinton, Montero ve Necip Uysal'ı deneyecek. Ismael, Tayyip Talha'nın performansından memnun kaldı ve oyuncuya aynı şekilde devam etmesini söyledi.
TAYYİP TALHA'NIN ŞAMPİYONLUK MESAJI
22 yaşındaki savunmacı Giresunspor maçının ardından, "Beşiktaş için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Tek odaklandığım şey şampiyonluk. Beşiktaş formasıyla ilk golü attığım için mutluyum. Şimdi önümüzde zorlu bir maç var. O maçı da kazanmaya çalışacağız. Kulübün, takımın içindeki ortam, hocanın bana davranışları yıllardır buradaymışım gibi. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. İnşallah daha çok gol atarak bu aileye katkı vereceğim" demişti.
Video Haberler
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'nin dediler... Bakın kimin çıktı!
- Nebati'nin mağazasında montlar dudak uçuklattı
- 'Uyuşturucu provokasyonu' açıklaması
- Yerlikaya 'doğalgaz' dedi, kaçak imalathane çıktı
- Efsaneden 'Zehra Güneş' kıyaslaması!
- BBP'de istifalar peş peşe geliyor…
- 'Kasım ayında herkes her şeyi duyacak'
- Erdoğan'a çok sert 'yolsuzluk' tepkisi
- Patlamalara canlı yayında yakalandı
- Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan karar! Ayrıldığını duyurdu