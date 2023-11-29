Beşiktaş’ta seçime sayılı günler kala Adalı ve Arat yönetimlerini belirledi: 2 aday listeyi veriyor

Yayınlanma: 29.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.11.2023 - 04:00

Serdal Adalı, “Fikir ve duruş olarak rahmetli başkanımız Süleyman Seba’dan aldığım çok şey var. Kulübü sahiplenmek anlamında Seba’dan çok şey öğrendim. Bu camiada başkanlık yapan herkes değerli insanlardır. Benim kendi tarzım var. Geçmişteki başkanlara benzeyen taraflarım da benzemeyen taraflarım da var. Ben Beşiktaşlılığın ne olduğunu bilirim, o terbiyeyi aldım. Yer aldığım ilk yönetim kurulunda birlikte çalıştığım ekip çok zorlu bir ekipti. Benim için belki de bir okul oldu. Metin Keçeli, Fahrettin Curoğlu ve Orhan Saka gibi çok değerli büyüklerimizden aldığım tavsiyelerle yürümeye çalıştım. Ekonomik yönden sıkıntılı bir süreç var. Bunu bir risk olarak değerlendirmiyorum. Ben planlarımı 4.5 sene üzerine yaptım. Kararı genel kurul verecek, biz de saygıyla karşılayacağız. Kazanma ihtimalimi yüksek görüyorum” ifadelerini kullandı.

SAMET-FEYYAZ, ARAT’LA

Hasan Arat, gazetecilerle bir araya geldi. Arat, toplantıda bir yanına Feyyaz Uçar’ı diğer tarafına Samet Aybaba’yı aldı. Arat, başkan seçilirse Aybaba’nın “Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü” olarak görev yapacağını açıkladı. Feyyaz Uçar ise futboldan sorumlu yönetici olacak. Arat, “Türkiye 1 aydır Beşiktaş’ı konuşuyor. Beşiktaş’ı iyi bir gelecek beklediğini söyleyebilirim. Adaylar çok kaliteli çalışmalar yapıyor. Biz bu yeni yapılanmada hiçbir şeyin geç olmadığına inanıyoruz. Değerli arkadaşlarımızla birlikte bu sıkıntılı günleri çok rahat aşacağımızı düşünüyoruz. Beşiktaş formasını giydiğinizde tek hedefiniz olur, o da şampiyonluktur. Biz, sporu ve idareyi ayırıp hedefleri belli bir noktada toplayacağız. Sporu sporcular yönetecek. Biliyoruz işimiz zor ama ben zoru severim. 15 gün içinde büyük değişim olacak. Beşiktaşlı pes etmez. Ruh getireceğiz. Kendi evlatlarımızın daha fazla olacağı iyi yabancılarla Beşiktaş kültürü oluşturacağız” diye konuştu.