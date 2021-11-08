Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, 3 futbolcunun biletini kesti
Siyah-Beyazlı ekipte Gökhan Töre, Nskala ve Oğuzhan ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.
Beşiktaş'ta operasyon sinyali geldi.
Lig yarışında geride kalan Beşiktaş'ta bir türlü bekleneni veremeyen Gökhan Töre, Nskala ve Oğuzhan ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.
Sergen Yalçın'ın bu oyuncularla ilgili olumsuz olduğu ve kendilerine kulüp bulmaları isteneceği öğrenildi.
Yönetimin, Sergen Yalçın'ın çok istediği Salih Uçan'dan da memnun olmadığı ve sezon sonuna kadar ki durumuna göre karar verileceği belirtildi.
Kaynak: Ajansspor
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