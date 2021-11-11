Beşiktaş'ta Sergen Yalçın beyaz sayfa açıyor!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli ara dönüşü siyah-beyazlılar için lig yarışının yeniden başlayacağını söyledi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın milli aradan daha güçlü bir dönüş yapmak için takımı hem fiziksel hem de mental açıdan hazırlamak amacıyla yoğun bir çaba harcıyor.
Alanya maçı hazırlıklarını sürdüren Siyah Beyazlılar'da oyuncularla sık sık toplantılar yapan Yalçın oyunculara bundan sonraki karşılaşmalar ve hedefler için önemli açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana sakatlıklar ve tüm aksaklıklara rağmen başarıyla mücadele ettiklerine vurgulayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Beşiktaş her sezon zirveyi hedeflemiştir. Yaşadığımız sıkıntılar ve sorunları hep birlikte aşacağız. Bu nedenle yılmadan bıkmadan koşup savaşıp hedefimize ulaşacağız. Kayıplar mutlaka olacak, bu sadece bizim için değil, tüm takımlar için geçerli. Taraftarımıza zafer borcumuz var. Onu da hep birlikte gerçekleştirmek için daha çok çalışacağız. Kimse moralini bozmasın. Yeni bir sayfa açarak ligde yeni bir çıkış yapacağız. Hodri meydan diyoruz ve futbolun sahada oynandığını göstereceğiz.”
Bu sezon ilk kez 2 maç üst üste kaybeden Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, G.Saray ile F.Bahçe’yi yenip Trabzon ile berabere kalan Alanya karşısında çıkış arıyor.
Kaynak: NTV Spor
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