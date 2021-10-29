Beşiktaş'ta sürpriz Pjanic gelişmesi!
Galatasaray derbisi sonrası ağrıları olan Pjanic Hatayspor maçında görev yapamayacak.
Beşiktaş Süper Lig’in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda Souza ve Pjanic, son antranmana katılmadı.
Galatasaray derbisi sonrası ağrıları olan Pjanic Hatayspor maçında görev yapamayacak. Riske edilmek istenmeyen Bosnalı oyuncu Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Sporting Lizbon maçında forma giyebilecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, Pjanic’in yokluğunda Salih’i ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor.
Josef de Souza ise maç kadrosunda yer alacak. Sakatlığı düzelen Atiba ve Mehmet Topal da Hatay kafilesine dahil edilecek. Tedavisi süren N’Koudou forma giyemeyecek.
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