Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl transferi tamam!

Yayınlanma: 02.09.2023 - 19:47

Güncelleme: 02.09.2023 - 19:47

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçen sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl için anlaşma sağladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yerli rotasyonunda kullanmak istediği isimlerden biri olan Tayfur Bingöl'ün transferinde Beşiktaş sona geldi.

Siyah-beyazlı yönetim, 30 yaşındaki Tayfur Bingöl'ün bonservisi için Alanyaspor ile anlaşamaya vardı. Beşiktaş, Alanyaspor'a bu transfer için 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Öte yandan Tayfur Bingöl, Beşiktaş ile 3 yıllık resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Beşiktaş'ta geçen sezon 29 karşılaşmada görev yapan Tayfur Bingöl, 2 sol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta sağ bek, sol bek, orta saha, sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında görev yaptı.