Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, PFDK'ya sevk edildi!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 21:32

Güncelleme: 08.04.2025 - 21:32

Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç, PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören 25 yaşındaki futbolcunun kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

PFDK'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu TAYYİP TALHA SANUÇ'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

DİĞER SEVKLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa kulüpleri çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen kulüpler oldu.

TFF Hukuk Müşavirliği, Bellona Kayserisporlu oyuncular Onurcan Piri ve Gökhan Sazdağı, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Taner Fikret Saralı da PFDK'ye gönderdi.