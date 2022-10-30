Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci dönemi başladı
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ikinci döneminin ilk maçına çıktı.
Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda göreve getirilen Şenol Güneş, ikinci dönemine Ümraniyespor önünde start verdi.
Bu karşılaşma aynı zamanda deneyimle teknik direktörün siyah-beyazlı takımda 200. resmi maçı oldu.
Dört sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş, bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi almıştı.
Güneş kadroda değişiklikler yaptı
Teknik direktör Şenol Güneş, takımını Ümraniyespor karşısına değişiklikler yaparak çıkardı.
Kalede Mert Günok'u görevlendiren Güneş, Ersin Destanoğlu'nu ise yedek kulübesine çekti. Güneş'in bu hamlesiyle Mert Günok, bu sezon ilk kez görev aldı.
Geçen sezon Bitexen Giresunspor karşılaşmasında sakatlanan tecrübeli kaleci, yaklaşık 1 yıldır siyah-beyazlı takımdan ayrı kalmıştı.
Siyah-beyazlıların savunma hattını Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku dörtlüsüyle kuran Güneş, orta sahayı Josef, Salih Uçan ve Gedson'dan oluşturdu. Güneş'in hücumdaki tercihi ise Dele Alli, Cenk Tosun ve Wout Weghorst oldu.
Cenk Tosun ilk kez 11'de
Sezon başında siyah-beyazlı takıma yeniden transfer edilen Cenk Tosun, bu sezon ilk kez başlangıç 11'inde şans buldu.
Eski teknik direktör Valerien Ismael tarafından ilk 11'e alınmayan golcü oyuncu, Güneş'in gelmesiyle birlikte kadroya girdi.
Cenk Tosun, bu sezon 143 dakika sahada kalırken sadece 1 gol atmıştı.
Güneş'e sevgi seli
Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu.
Karşılaşma öncesi deneyimli teknik adam için tezahürat yapan siyah-beyazlı taraftarlar, Güneş'in sahaya çıkmasıyla birlikte kendisini coşkuyla karşıladı.
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