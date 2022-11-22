Beşiktaş'ta transfer hareketliliği
Dünya Kupası arasına girilmesiyle Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Kadrosuna yeni isimler ekleyecek siyah beyazlıların hedefindeki isim de belli oldu.
Süper Lig'de Dünya Kupası arasına girilirken Beşiktaş da eksikleri gidermek için çalışmalara başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda siyah-beyazlılar, ocak ayında kadroya takviye için harekete geçti.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalacak olan Rachid Ghezzal'in yerine gündeme gelen isim de ortaya çıktı.
Rumen basınında da yer alan haberlere göre Beşiktaş, İtalya Serie B'de Parma forması giyen Dennis Man'ın peşinde. 24 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı ifade edildi.
Bu sezon Parma'da 10 maçta 3 gol kaydeden Dennis Man, Romanya Milli Takımı'nda da Dünya Kupası Elemeleri'nde 2 gol kaydetti.
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Arkadaşlarıyla gidip...
- 'One Love' kol bandına izin yok!
- Kaza geçiren oyuncuların son durumları belli oldu
- Uzmanlar uyarıyor: Hemen e-Devlet'e girip değiştirin!
- Karkamış'a roket saldırısı: Ölü ve yaralılar var!
- Tarihi bina eğitime açıldı
- Endonezya'da can kaybı artıyor!
- 'Hükümetin neredeyse yarısı burada'
- Erdoğan'a yanıt, Soylu'ya dava
- Armağan Çağlayan akciğer kanserine yakalandı