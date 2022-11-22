Beşiktaş'ta transfer hareketliliği

22 Kasım 2022 Salı, 09:59

Süper Lig'de Dünya Kupası arasına girilirken Beşiktaş da eksikleri gidermek için çalışmalara başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda siyah-beyazlılar, ocak ayında kadroya takviye için harekete geçti.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalacak olan Rachid Ghezzal'in yerine gündeme gelen isim de ortaya çıktı.

Rumen basınında da yer alan haberlere göre Beşiktaş, İtalya Serie B'de Parma forması giyen Dennis Man'ın peşinde. 24 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı ifade edildi.

Bu sezon Parma'da 10 maçta 3 gol kaydeden Dennis Man, Romanya Milli Takımı'nda da Dünya Kupası Elemeleri'nde 2 gol kaydetti.