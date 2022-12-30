Beşiktaş'ta Valentin Rosier şoku!
Beşiktaş'a sağ bek Valentin Rosier'den kötü haber geldi. Rosier gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de Adana Demirspor'u ağırlayan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Siyah-beyazlı takımın sağ beki Valentin Rosier, 81. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Ligin 17. haftasını bay geçecek olan Beşiktaş'ta Valentin Rosier, 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu' zirvesine katılan bakanı açıkladı
- 'Ulan sana mı kaldı...'
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya istifa çağrısı
- Demirtaş'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na hakarete tepki
- İmamoğlu davasında yeni gelişme!
- O restoranın kapısına kilit vuruldu
- Ucuz telefon için yurtdışına çıkmaya gerek kalmadı
- Doğalgazda indirim
- SGK'den EYT düzenlemesi açıklaması
- 'Zehra sen niye böyle gariban kaldın?'