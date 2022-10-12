Beşiktaş'ta Valerien Ismael, Sergen Yalçın'ı geride bıraktı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, daha önce siyah-beyazlı takımda görev yapan Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'yı puan olarak geride bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael oyun sistemi nedeniyle eleştirilerin hedefi olsa da Fransız çalıştırıcı, Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ı geride bırakmayı başardı.
SON 6 SEZONDA EN ÇOK PUAN
18 puanı bulunan Beşiktaş, 9. haftalar itibarıyla son 6 sezonda en çok puan topladığı sezonu yaşıyor. Beşiktaş ligde 9. hafta sonunda aynı puana sahip Adana Demirspor ve Konyaspor ile birlikte zirvede yer alırken yönetim de takımın konumundan oldukça memnun.
YÖNETİM ISMAEL'E GÜVENİYOR
Bu sezon hem kadro olarak hem de performans olarak beklenenin üstünde bir efor sarf ettiklerini belirten siyah-beyazlı yöneticiler takıma güvendiklerini de yinelediler.
EKSİKLER SİSTEMİ BOZMADI
Hürriyet'in haberine göre teknik direktör Ismael, birçok eksikliklerin bulunmasına rağmen sistemde en ufak bir sıkıntı yaşamadıklarını ve tüm oyuncuların başarıyla mücadele ettiklerini ifade ederken "Sezonun ilk haftaları sancılı geçer. Ama biz hedeflerimize odaklandık. Bu nedenle yaşanan sancıları atlatacağız" dedi.
9. HAFTALAR İTİBARIYLA SON 6 SEZON
2017-18 Şenol Güneş 15
2018-19 Şenol Güneş 15
2019-20 Abdullah Avcı 12
2020-21 Sergen Yalçın 16
2021-22 Sergen Yalçın 17
2022-23 Valerien Ismael 18
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