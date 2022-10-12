Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst'un Trabzonspor planı!

12 Ekim 2022 Çarşamba, 10:28

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Wout Weghorst, 16 Ekim'deki dev maçı iple çekiyor.

GALİBİYET HEDİYE ETMEK İSTİYOR

9 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergileyen ancak son Fenerbahçe ve Giresunspor karşılaşmalarını boş geçen Wout Weghorst, Trabzonspor'u gözüne kestirdi. Fanatik'in haberine göre Hollandalı oyuncu, Trabzonspor mücadelesinde rakip fileleri havalandırıp taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor.

İKİ MAÇI BOŞ GEÇTİ

Beşiktaş'ın Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı. İlk 6 karşılaşmasında 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyan Hollandalı santrfor, 2-2 sona eren İstanbulspor karşılaşmasında da rakip fileleri 1 kez havalandırmış ancak Fenerbahçe ve Giresunspor müsabakalarını ise boş geçmişti.

WEGHORST GOL İSTİYOR

1,97'lik forvet, derbide 2 kez gole yaklaşmış ve Giresun karşısında da penaltıdan yararlanamamıştı. Son 2 maçta gol atamayan Weghorst, pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde gol atmayı hedefliyor.