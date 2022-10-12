Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.
Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçı Ali Şansalan yönetecek.
Haftanın hakemleri şu şekilde:
Alanyaspor - Antalyaspor: Y. Kemal Uğurlu
Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa - Adana Demirspor: T. Kaan Numanoğlu
Konyaspor - Gaziantep: Çağdaş Altay
Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler
Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar
Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan
Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek
Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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