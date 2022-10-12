Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2022 Çarşamba, 13:27
Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
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Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçı Ali Şansalan yönetecek.

Haftanın hakemleri şu şekilde:

Alanyaspor - Antalyaspor: Y. Kemal Uğurlu

Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan

Kasımpaşa - Adana Demirspor: T. Kaan Numanoğlu

Konyaspor - Gaziantep: Çağdaş Altay

Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler

Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar

Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan

Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek

Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler


TFF hakem süper lig

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