Beşiktaş'ta Wout Weghorst gelişmesi
Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Wout Weghorst, antrenmana çıktı. Hollandalı golcü Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek.
Beşiktaş'ta 2 gün önce yapılan antrenmanda sakatlanan Wout Weghorst’un sakatlığı geçti.
NTV Spor'un haberine göre ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarıda bırakan 30 yaşındaki oyuncu, tedavisinin ardından takımla çalışmalara başladı. Hollandalı golcü Medipol Başakşehir maçında görev yapabilecek.
Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Ghezzal ve Welinton bu hafta takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca cezalı Josef de Souza da forma giyemeyecek.
Pazartesi Vodafone Park’ta oynanacak ve 19’da başlayacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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