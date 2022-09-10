Adanaspor'dan orta sahaya Metehan Mollaoğlu takviyesi

10 Eylül 2022 Cumartesi, 09:30

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncuları Enes Sağlık ve Metehan Mustafa Mollaoğlu'nu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Menemen FK'de forma giyen 31 yaşındaki Enes Sağlık ile 1, Medipol Başakşehir'de oynayan 19 yaşındaki Metehan Mustafa Mollaoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, Enes ve Metehan'ın transferlerinin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.