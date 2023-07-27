Beşiktaş'ta yönetime tepki!
Beşiktaş'ta bazı taraftarlar, Tirana karşılaşması öncesi "Yönetim İstifa" şeklinde tezahüratta bulundu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme ilk maçında sahasında Tirana'yı ağırladı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, henüz maç başlamadan yönetime tepki gösterdi.
Tirana maçı için stadyuma gelen Beşiktaşlı taraftarlardan bir kısmı, "Yönetim İstifa" şeklinde tezahüratta bulundu.
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