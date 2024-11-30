Beşiktaş’taki çöküşün ardından yönetim, Hollandalı hocayla ilgili kararını verdi

Yayınlanma: 30.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.11.2024 - 04:00

Beşiktaş’ta yaşanan yönetim krizi ve futboldaki kötü gidişin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un bileti kesildi. Siyah-Beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv’e 3-1 yenilmesinin ardından Hollandalı çalıştırıcıyla yolların ayrılması kesinleşti. Hafta içinde alınan kararla başkan Hasan Arat’ın futboldaki yetkilerini bırakmasının ardından Hüseyin Yücel, Maccabi maçı dönüşü Bronckhorst’la görüşüp kendisiyle yolları ayıracaklarını iletti. Sonrasında Beşiktaş’ta futbolun yeni patronları Yücel, Mete Vardar, Feyyaz Uçar ve Onur Göçmez dün bir toplantı yaptı. Kritik zirvede Bronckhorst’un gönderilmesi onaylandı.

TAZMİNAT İÇİN PAZARLIK



İkinci başkan Hüseyin Yücel, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek Giovanni van Bronckhorst’a ayrılık kararını söyledi. Yücel, Hollandalı teknik adamla tazminat konusunu görüştü. Bronckhorst, yıllık 1.4 milyon Avro ücretle Beşiktaş’la 2+1 senelik sözleşme imzalamıştı. Gio Hoca’nın tazminatı 2.5 milyon Avro. Yönetim, Bronckhorst ile 2 milyon Avro’nun biraz üstünde bir tutar karşılığında sözleşme feshi için anlaştı. Bu rakam tecrübeli çalıştırıcıya taksitler halinde ödenecek. Bronckhorst’un ekibinin de sözleşme süreleri boyunca olan hak ediş paraları verilecek.

SAMET AYBABA KONUŞACAK



Beşiktaş’ta başkan Hasan Arat’ın hafta içinde sürpriz şekilde görevden aldığı Samet Aybaba, yaşanan süreçle ilgili bugün konuşacak. Deneyimli futbol insanı bugün saat 12.30’da Conrad Otel’de bir basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-Beyazlı camia, Aybaba’nın açıklamalarını bekliyor.



TARAFTAR TEPKİLİ



Beşiktaşlı taraftarlar, Maccabi maçından dönen Siyah-Beyazlı kafileye gece geç saatlerde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tepki gösterdi. Bronckhorst’u istifaya davet eden taraftarlar, yöneticiler Feyyaz Uçar ve Mete Vardar ile görüştü. Ayrıca futbolcular Necip, Ersin ve Salih de taraftarlarla konuştu. Uçar ve Vardar, taraftarlara haklı olduklarını söyleyip özür dilerken “Gereği yapılacak” ifadesini kullandı.

İLK HEDEF YALÇIN



Beşiktaş’ta teknik direktörlük için ilk aday Sergen Yalçın... Hüseyin Yücel ve ekibinin, geçmişte Siyah-Beyazlı takımı şampiyonluğa ulaştıran, taraftarların gönlünde ayrı yeri olan Yalçın’ı göreve getirmek istediği öğrenildi. Beşiktaş’ın, pazartesi günü Hatayspor’la oynayacağı maçta takımın başında sahaya antrenör Serdar Topraktepe çıkacak. Hüseyin Yücel’in, birkaç gün içinde Sergen Yalçın ile görüşüp teklifini ileteceği kaydedildi. Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisine Yalçın yönetiminde çıkmayı planlıyor.

YAMANTÜRK’TEN SERT SÖZLER



BEŞİKTAŞ Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Hasan Arat’ı eleştirip “Bir yıl dolmadan bırakıp gitmek... Bir yılını hesaplayamayan insanlar maalesef bu işlere talip oluyor” dedi. Yamantürk, “Serdar Topraktepe ile devam etmek lazım. Yeni antrenör getirmemek lazım. Ceketini alan gidebiliyor, kim ödeyecek bu paraları? Hüseyin Yücel Bey’e de bunları söyleyeceğiz, rica edeceğiz. Önümüzdeki seçim dönemine kadar ne transfer yapılmalı ne de yeni hoca alınmalı” diye konuştu.

