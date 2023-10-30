Beşiktaş'tan 100. yıla özel koreografi! 'Akaretler'den Cumhuriyet'e'

Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta, siyah beyazlı taraftarlar Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel koreografi yaptı.

DHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 20:38
Beşiktaş'tan 100. yıla özel koreografi! 'Akaretler'den Cumhuriyet'e'
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Siyah-beyazlı taraftarlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı nedeniyle koreografi hazırladı.

Doğu Tribünü'nde hazırlanan koreografi, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala açıldı. 'Akaretler'den Cumhuriyet'e', 'Bize bıraktığın tüm emanetlere gözümüz gibi bakıyoruz', 'Cumhuriyet'i biz böyle kazandık' yazılarının yer aldığı koreografide Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım, kardeşi Makbule'nin yanı sıra silah arkadaşlarının resimlerine yer verildi.

Ayrıca iki takım oyuncuları 'Şanlı Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı kutlu olsun' pankartıyla sahaya çıktı. 

100'ÜNCÜ YIL ÖZEL FORMASIYLA SAHAYA ÇIKTI 

Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk ettiği karşılaşmaya Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan kırmızı formayla çıktı.

Beşiktaş'ta Gaziantep FK karşılaşması öncesinde forma problemi yaşandı. Siyah-beyazlılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan formayla saha çıkmak istemiş ancak bu talep öncesinde kabul edilmemişti.

Yapılan girişimler sonucunda Gaziantep FK, beyaz formayla sahaya çıkarken siyah-beyazlılar 100'üncü yıl özel formasıyla sahada yer aldı. 


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