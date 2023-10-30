Son Dakika: Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!

Son dakika haberi... Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın öne çekildiği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 19:15
Son Dakika: Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
Abone Ol google-news

Beşiktaş Kulübü, daha önceden 10-17 Aralık olarak duyurulan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın öne çekildiğini açıkladı.

Syah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir. 

Bu doğrultuda; Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."


beşiktaş Olağanüstü seçimli genel kurul Seçim tarih

İlgili Haberler

CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Gaziantep FK

CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Gaziantep FK
Beşiktaş'ta forma sorunu çözüldü: Sahaya 100.yıl formasıyla çıkılacak

Beşiktaş'ta forma sorunu çözüldü: Sahaya 100.yıl formasıyla çıkılacak
Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesi bir eksik daha!

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesi bir eksik daha!

En Çok Okunan Haberler