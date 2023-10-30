Son Dakika: Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
Son dakika haberi... Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın öne çekildiği duyuruldu.
Beşiktaş Kulübü, daha önceden 10-17 Aralık olarak duyurulan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın öne çekildiğini açıkladı.
Syah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.
Bu doğrultuda; Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.
Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
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