Son Dakika: Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!

Yayınlanma: 30.10.2023 - 19:15

Güncelleme: 30.10.2023 - 19:22

Beşiktaş Kulübü, daha önceden 10-17 Aralık olarak duyurulan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın öne çekildiğini açıkladı.

Syah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.

Bu doğrultuda; Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."