Beşiktaş'ta forma sorunu çözüldü: Sahaya 100.yıl formasıyla çıkılacak

Yayınlanma: 30.10.2023 - 16:22

Güncelleme: 30.10.2023 - 16:27

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Beşiktaş saat 20:00'de başlayacak maça Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel üretilen forma ile çıkacak.

EMRE KOCADAĞ AÇIKLADI

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu maça özel formayla çıkılacağının müjdesini verdi.

Kocadağ, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün takımı bu akşam Cumhuriyet özel forması ile sahada. Çok Yaşa Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.