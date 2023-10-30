Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Beşiktaş'ta forma sorunu çözüldü: Sahaya 100.yıl formasıyla çıkılacak

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlı ekibin Gaziantep FK maçına Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel üretilen forma ile çıkacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 16:22
Beşiktaş'ta forma sorunu çözüldü: Sahaya 100.yıl formasıyla çıkılacak
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Beşiktaş saat 20:00'de başlayacak maça Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel üretilen forma ile çıkacak.

EMRE KOCADAĞ AÇIKLADI

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu maça özel formayla çıkılacağının müjdesini verdi.

Kocadağ, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün takımı bu akşam Cumhuriyet özel forması ile sahada. Çok Yaşa Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.

 


beşiktaş Cumhuriyetin 100. yılı Emre Kocadağ

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