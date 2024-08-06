Beşiktaş'tan ayrılmıştı: Rachid Ghezzal'a sürpriz talip!

Süper Lig ekibi Beşiktaş ile yolları ayıran 32 yaşındaki Cezayirli oyuncuya Suudi Arabistan kulübü Al Orobah'ın talip olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 20:15
Beşiktaş'tan ayrılmıştı: Rachid Ghezzal'a sürpriz talip!
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Beşiktaş'tan ayrılan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'a sürpriz bir talip çıktı.

Fransız basısınından L'Equipe'in haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Orobah, Rachid Ghezzal'a resmi bir teklif sundu.

GHEZZAL SÜRE İSTEDİ

Haberde, Ghezzal'ın şimdilik bu teklife herhangi bir yanıt vermediği ve tüm seçeneklerini görmek için Suudi Arabistan kulübünden süre istediği ifade edildi.

Beşiktaş kariyerinde 123 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 17 gol, 33 asistlik skor katkısı sağladı.


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