TFF açıkladı: Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ye sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa'da yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Süper Kupa maçındaki saha olayları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün 03.08.2024 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün 03.08.2024 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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