TFF açıkladı: Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa'da yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 20:04
TFF açıkladı: Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ye sevk edildi!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Süper Kupa maçındaki saha olayları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün 03.08.2024 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün 03.08.2024 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


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