Beşiktaş'tan Boyd, Utku ve Atiba kararı

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Tyler Boyd ve kaleci Utku Yuvakuran ile ilgili karar verildi. İki futbolcunun ismi TFF'ye bildirilmedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2022 Pazar, 18:41
Beşiktaş'tan Boyd, Utku ve Atiba kararı
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta Tyler Boyd ve kaleci Utku Yuvakuran ile ilgili karar verildi.

BOYD VE UTKU TFF'YE BİLDİRİLMEDİ

Siyah-beyazlı takımda Boyd ve Utku Yuvakuran'ın lisansları Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmedi. Teknik direktör Valerien Ismael bu isimleri kadro planlamasında düşünmüyordu. Öte yandan Kanadalı futbolcu Atiba'nın lisansı ise çıkarıldı.


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