Beşiktaş'tan Boyd, Utku ve Atiba kararı

11 Eylül 2022 Pazar, 18:41

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta Tyler Boyd ve kaleci Utku Yuvakuran ile ilgili karar verildi.

BOYD VE UTKU TFF'YE BİLDİRİLMEDİ

Siyah-beyazlı takımda Boyd ve Utku Yuvakuran'ın lisansları Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmedi. Teknik direktör Valerien Ismael bu isimleri kadro planlamasında düşünmüyordu. Öte yandan Kanadalı futbolcu Atiba'nın lisansı ise çıkarıldı.