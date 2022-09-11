Beşiktaş'tan Boyd, Utku ve Atiba kararı
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Tyler Boyd ve kaleci Utku Yuvakuran ile ilgili karar verildi. İki futbolcunun ismi TFF'ye bildirilmedi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta Tyler Boyd ve kaleci Utku Yuvakuran ile ilgili karar verildi.
BOYD VE UTKU TFF'YE BİLDİRİLMEDİ
Siyah-beyazlı takımda Boyd ve Utku Yuvakuran'ın lisansları Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmedi. Teknik direktör Valerien Ismael bu isimleri kadro planlamasında düşünmüyordu. Öte yandan Kanadalı futbolcu Atiba'nın lisansı ise çıkarıldı.
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