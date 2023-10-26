Beşiktaş'tan Cumhuriyet'in 100. yılına özel bilet fiyatı!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 18:54

Güncelleme: 26.10.2023 - 18:55

Beşiktaş, ligde oynayacağı Gaziantep FK maçı için bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Gaziantep FK maçı biletlerinin özel fiyatlardan satışa sunulacağını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep FK maçı biletleri, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne özel olarak Doğu-Batı Bloklar 100 TL, Kale Arkası ise 29 TL'den 28 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de satışa sunulacak.

Büyük Beşiktaş Taraftarı'nı hem Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamak hem de Beşiktaşımıza destek olmak için Tüpraş Stadyumu'na davet ediyoruz.

Bilet Fiyatları

Loca 162: 10.923TL

VIP: 1.923 TL

Doğu-Batı Bloklar: 100 TL

Kale Arkası 29 TL"