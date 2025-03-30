Beşiktaş'tan derbiye dev prim!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi için 1 milyon Euro'nun üzerinde bir prim belirledi.
Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve sarı-kırmızılıların bu sezonki namağlup serisine son verdi.
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin galibiyet primi ortaya çıktı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi için 1 milyon Euro'nun üzerinde bir prim belirledi.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki derbi öncesi son toplantıda rakamı açıklayan ve galibiyet sözü alan Serdal Adalı Adalı, derbinin ardından soyunma odasına inerek takımı tebrik etti.
Etiketler: #serdal adalı #beşiktaş #galatasaray #Prim
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