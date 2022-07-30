Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:53

Beşiktaş, Torino'ya transferi gündeme gelen genç futbolcusu Emirhan İlkhan için bir açıklama yaptı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; genç oyuncu için tekliflerin geldiği belirtilirken, oyuncunun ayrılmasını istemedikleri ve takımda tutulması için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Yeni sezon öncesi Teknik Direktörümüz ile ilgili yanlı ve art niyetli haberlerin ardından şimdi de futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili yanlı ve kasıtlı haberlerden dolayı bir açıklama daha yapmak zorunluluğu doğmuştur.

Futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili transfer teklifi gelmiştir. Yönetim Kurulumuzun futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla Kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir.

Bundan sonra yapılacak transfer görüşmeleri de bu çerçevede yürütülecektir.

Kulübümüz için en doğrusunu yapmak için çalışırken, kötü niyetli ve şahsi hesapları olan kişilerin sosyal medyada yaratmaya çalıştığı sözde fırtınaya aklıselim Beşiktaşlıların itibar etmediğini biliyoruz. Bu tarz tavır ve tutumlar, bizi Beşiktaş'a en doğru şekilde hizmet etme kararlılığından alıkoyamaz.

Birlik Beraberlik Sezonu ilan ettiğimiz yeni sezon öncesi bu kötü niyetli ve provokatif amaçlı kişilere en doğru cevabı takımımıza destek olarak vermek üzere taraftarlarımızı bu akşam Vodafone Park'a sezon açılış maçımıza bekliyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

SERBEST KALIR MADDESİ VAR

18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 4.5 milyon euro'luk serbest kalır maddesi bulunuyor. Torino, bu rakamı ödediği takdirde ve oyuncunun da transfere onay vermesi durumunda transferi resmileştirecek. Torino eğer bu maddeyi kullanarak genç futbolcuyu kadrosuna katarsa, Emirhan'ın bir sonraki satışından Beşiktaş'a yüzde 20 pay ödemek durumunda.