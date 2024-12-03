Beşiktaş'tan Fenerbahçe öncesi takıma moral desteği
Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş Futbol A Takımı ve personel maaşlarının tamamı ödendi.
Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Siyah-Beyazlı kulüp, Futbol A Takımı ve personel maaşlarının tamamı ödedi.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesi ve derbiyi kazanması, hem taraftarları hem de kulüp yönetimini mutlu edeceği düşünülüyor.
Derbi öncesi yaşanan bu olumlu gelişme, Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında başarılı bir performans sergilemesi için önemli bir adım olarak görülüyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 19.00'da başlayacak.
Etiketler: #fenerbahçe #beşiktaş #Derbi #Trendyol Süper Lig
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