Beşiktaş'tan flaş derbi paylaşımı! "İnleyecek Sami Yen ''Beşiktaş'' diye!"

Yayınlanma: 25.10.2024 - 21:12

Güncelleme: 25.10.2024 - 21:12

Beşiktaş, Galatasaray ile pazartesi günü oynayacakları derbi öncesi flaş bir paylaşımda bulundu.

Siyah beyazlı takım, resmi x hesabından, "İnleyecek Sami Yen ''Beşiktaş'' diye!" ifadelerini kullandı.

Yapılan videolu paylaşımda ayrıca kum saati ve alev emojisi de kullanıldı.

Beşiktaş'ın yaptığı bu paylaşım siyah beyazlı takımın taraftarları tarafından büyük ilgi gördü.