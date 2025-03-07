Beşiktaş'tan Galatasaray maçı için yabancı hakem açıklaması
Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde yabancı hakem kararını Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 10 Mart Pazartesi günü açıklayacağını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında yabancı hakem görevlendirmesinin ardından Başkanımız Serdal Adalı'nın derbi maçlarımıza yabancı hakem atanmasını talep ettiği ve akabinde resmi olarak federasyona yapmış olduğumuz başvuru kamuoyunun malumudur. Bu talebimiz adalet ilkesi gereği en doğal hakkımızdır." ifadeleri kullanıldı.
Konunun yakından takip edildiğinin belirtilerek, "Tüm bu gelişmeler ortadayken, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız derbi maça yabancı hakem atanmayacağı yönünde iddialar spor kamuoyunda yer almaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz." denildi.
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