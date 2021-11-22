Beşiktaş'tan Giresunspor maçı için TFF'ye başvuru!

22 Kasım 2021 Pazartesi, 17:18

Süper Lig'de Alanya deplasmanından puansız dönerek üst üste 3. maçını kaybeden Beşiktaş'ı yoğun bir hafta bekliyor. Siyah-beyazlılar önce 24 Kasım Çarşamba günü Şampşiyonlar Ligi'nde Ajax'ı konuk edecek. Ardından 27 Kasım Cumartesi günü yine Vodafone Park'ta GZT Giresunspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de yeniden çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş bu maça büyük önem veriyor. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi mücadelesinden 3 gün sonra çıkacağı bu karşılaşma için erteleme talebinde bulundu.

FENERBAHÇE 4, BEŞİKTAŞ 3 GÜN DİNLENECEK

Beşiktaş Kulübü TFF'ye yaptığı başvuruda, Fenerbahçe'nin perşembe günü Avrupa'da, pazartesi ligde oynayarak 4 gün dinleneceğini ancak kendilerinin ve Galatasaray'ın 3 gün arayla oynayacağını belirtti.

Siyah-beyazlılar bu nedenle GZT Giresunspor maçının 28 Kasım Pazar gününe alınmasını istedi. Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a rakip olacak Karadeniz temsilcisinin de bu talebi olumlu karşıladığı belirtildi. Bunun üzerine gözler TFF'nin alacağı karara çevrild