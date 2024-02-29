Beşiktaş'tan Halil Umut Meler açıklaması!
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbinin hakemi Halil Umut Meler için flaş bir açıklama yaptı.
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbinin hakemi Halil Umut Meler için flaş bir açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maçın hakemi Halil Umut Meler oldu! Ligin en kritik haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maça atanan Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin, saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Fırat programı terk etti!
- Erdoğan'ın İstanbul korkusu!
- Özel, 300 bin yurttaşla yapılan anketleri açıkladı
- 'Dalga geçecek seviyede...'
- 'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı
- KYK yurdunda intihar!
- Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' gafı
- Hüseyin Bayındır'ın adaylığı düşürüldü
- Model Simurg Sarsılmaz adaylıktan çekildi
- Motorine indirim yolda!