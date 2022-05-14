Beşiktaş'tan Pjanic ve Ersin için sakatlık açıklaması!

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:36

Beşiktaş, sakatlık yaşayan Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Futbolcumuz Miralem Pjanic'te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. "