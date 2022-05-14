Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli ve Yunus Akgün hakkında açıklama

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:36

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin Yunus Akgün'ü antrenman tesislerinde dövdüğü iddiaları basında yer aldı.

NTV Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak iddiaların yalan olduğunu söylerken, "Böyle bir şey mümkün değil. Galatasaray maçı öncesi yalan haberler yapıldı. Balotelli ve Yunus takımda en iyi anlaşan oyuncular" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İtalyan oyuncunun antrenman tesislerinde takım arkadaşı Yunus Akgün'ü tekme tokat dövdüğü ve 31 yaşındaki oyuncunun güçlükle sakinleştirildiği iddia edilmişti.

Bu sezonun başında Adana Demirspor'a transfer olan İtalyan futbolcu, forma giydiği 32 karşılaşmada 13 gol ve 4 asist kaydetti.