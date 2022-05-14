Trabzonspor, New York Times'ın birinci sayfasında

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 07:52

Gazetedeki haberde 30 Nisan'da, haftalar öncesinden Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen Karadeniz takımıyla ilgili, "Trabzonspor, neredeyse iki hafta önce şampiyonluğu elde etse de takımı ve hayranlarının kutlamaları bitmedi." değerlendirmesi yapıldı.

Trabzonsporlu futbolcu ve taraftarların günlerdir süren kutlamalarının "1984'ten bu yana süren uzun bekleyişten" kaynaklandığı aktarılan haberde, "Yaklaşık kırk yıl Türkiye şampiyonası için beklemek, bazıları için kendilerini kontrol edemeyecek kadar fazlaydı." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, bordo-mavili takımın ligin 35. haftasında Antalyaspor'u misafir ettiği ve 2-2 biten karşılaşma sonunda şampiyonluğu garantilediği maçın bitiş düdüğüyle başlayan sevinci, detaylarıyla anlatılırken, "Hakemin düdüğüyle, Trabzon'un 800 bin civarındaki sakininin neredeyse tamamı kutlamalar için geçe geç saate kadar şehrin sokaklarındaydı." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, kutlamaların ve konserlerin halen devam ettiğine ve hafta sonu Medical Park Stadı'nda yapılacak büyük etkinliğe değinilen haberde, kutlamaların sadece Türkiye'de değil, Berlin, Münih ve Londra gibi Avrupa kentlerinde de yapıldığı kaydedildi.