Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Beşiktaş, Valentin Rosier, Arthur Masuaku'nun sakatlıkları için bir açıklama yaptı.
Beşiktaş, Valentin Rosier, Arthur Masuaku'nun sakatlıkları için bir açıklama yaptı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması
"Futbolcularımızın Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme
Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı müsabakada sol ayak topuk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Valentin Rosier'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptanmıştır.
Aynı müsabaka sonrası sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Arthur Masuaku'nun yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlanmıştır.
Her iki oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
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