Beşiktaş'tan Sezgin Gülnar açıklaması! 'Adalet yerini buldu'
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin ardından A Spor muhabiri ile kavga eden Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Gülnar ile ilgili açıklamada bulundu.
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin ardından A Spor muhabiri ile kavga eden Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Gülnar ile ilgili açıklama aptı.
Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı açıklamada, tutuklanan Sezgin Gülnar'ın ın tahliye olduğu duyuruldu.
İşte Siyah-Beyazlı kulübün açıklaması:
"Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz!"
Etiketler: #Sezgin Gülnar #Hasan Arat #beşiktaş #galatasaray
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