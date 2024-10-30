Beşiktaş'tan Sezgin Gülnar açıklaması! 'Adalet yerini buldu'

Yayınlanma: 30.10.2024 - 19:18

Güncelleme: 30.10.2024 - 19:18

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin ardından A Spor muhabiri ile kavga eden Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Gülnar ile ilgili açıklama aptı.

Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı açıklamada, tutuklanan Sezgin Gülnar'ın ın tahliye olduğu duyuruldu.

İşte Siyah-Beyazlı kulübün açıklaması:

"Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz!"