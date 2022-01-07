Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme başvurusu
Beşiktaş, artan koronavirüs vakalarından dolayı Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptı.
Beşiktaş'tan Türkiye Futbol Federasyonu'na erteleme talebi geldi.TRTSpor'un haberine göre, siyah-beyazlı kulüp, takımda artan koronavirüs vakalarından dolayı Çaykur Rizespor mücadelesinin ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu.
Son olarak Önder Karaveli ve 3 diğer futbolcunun koronavirüse yakalandığı ekipte, Turkcell Süper Kupa finalinde de pek çok oyuncu koronavirüs nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.
Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan mücadele, takvimde 9 Ocak Pazar günü saat 19:00'da yer alıyor.
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