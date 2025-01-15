Beşiktaş'tan UEFA ile kritik yasak görüşmesi!
Twente-Beşiktaş maçında uygulanacak olan deplasman yasağının kaldırılabileceği belirtildi.
Beşiktaş'ın Twente ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için deplasman yasağı kararı alınmıştı. Siyah beyazlı takım, bu yasağın kaldırılması için UEFA ile bir görüşme gerçekleştirdi.
TRT Spor'da yer alan habere; Beşiktaş'ın UEFA ile yaptığı görüşme olumlu geçti. Twente-Beşiktaş maçında uygulanacak olan deplasman yasağının kaldırılabileceği belirtildi.
UEFA'nın kısa süre içerisinde konu hakkında açıklama yapması bekleniyor. Twente - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi son hafta maçı 30 Ocak'ta oynanacak.
Etiketler: #beşiktaş #uefa avrupa ligi #uefa #Twente
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