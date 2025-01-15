Beşiktaş'tan UEFA ile kritik yasak görüşmesi!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 19:30

Güncelleme: 15.01.2025 - 19:30

Beşiktaş'ın Twente ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için deplasman yasağı kararı alınmıştı. Siyah beyazlı takım, bu yasağın kaldırılması için UEFA ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TRT Spor'da yer alan habere; Beşiktaş'ın UEFA ile yaptığı görüşme olumlu geçti. Twente-Beşiktaş maçında uygulanacak olan deplasman yasağının kaldırılabileceği belirtildi.

UEFA'nın kısa süre içerisinde konu hakkında açıklama yapması bekleniyor. Twente - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi son hafta maçı 30 Ocak'ta oynanacak.