Beşiktaş'tan 'vasıfsız' sözlerine tepki
Beşiktaş Kulübü, bir televizyon programında, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst hakkında yapılan yorumlar nedeniyle hukuki ve cezai sürecin başlatılacağını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, bir televizyon programında, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst hakkında yapılan yorumlar nedeniyle hukuki ve cezai sürecin başlatılacağını duyurdu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
"8 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan bir televizyon programında, Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst hakkında "teknik direktör bozuntusu, vasıfsız, beş para etmez" şeklinde çirkin ifadeler kullanan moderatör Serhat Ulueren'i şiddetle kınıyoruz.
Gazetecilikle bağdaşmayan bu ifadeleri dinleyen program katılımcılarından Adnan Aybaba, Gökmen Özdenak ve Selim Soydan'ın tepkisizliklerini kaygıyla izlediğimizi ve derin üzüntülerimizi ifade etmek isteriz.
Beşiktaş'ın teknik direktörüne eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanmak kimsenin haddine değildir. Kulübümüz bu çirkin ifadeler için hukuki ve cezai süreci başlatacaktır.
Unutulmasın ki Beşiktaş ağır bir taştır. Beşiktaş'ın huzurunu bozmayı amaçlayanlarla sonuna kadar taraftarlarımızla birlikte mücadele edeceğimizi hatırlatmak isteriz.
Basın meslek ilkeleri ve etik değerlerden nasibini almamış şahsa edebiyle işini yapmayı ve sınırlarımızı zorlamamayı tavsiye eder, taraftarlarımızdan bu tarz yayınlara gereken tepkiyi göstermelerini rica ederiz.
Beşiktaş JK"
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