Beşiktaş'tan Zaynutdinov paylaşımı

Yayınlanma: 25.08.2023 - 00:59

Güncelleme: 25.08.2023 - 00:59

Beşiktaş, 3-2 kazanılan Dinamo Kiev maçının uzatma dakikalarında galibiyet golünü kaydeden Bakhtiyor Zaynutdinov için çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda Zaynutdinov için "Gerekeni yaptı. Bakhtiyor Zaynutdinov" ifadeleri kullanılırken, "Acil durumda formayı giyiniz" ifadesiyle Zaynutdinov'un formasını içeren bir görsel paylaşıldı.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı;