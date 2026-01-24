Fenerbahçe, Everton forması giyen forvet Beto’yu istiyor. Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki santrfor için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifini resmen iletti. Peki, Beto kimdir? Beto kaç yaşında, nereli? Beto Fenerbahçe'ye mi geliyor?

BETO KİMDİR?

Beto'nun gerçek ismi Norberto Bercique Gomes Betuncal'dır. Beto, 31 Ocak 1988 yılında Lizbon'da dünyaya geldi. Premier Lig kulübü Everton'da forvet olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur. Portekiz'de doğmuştur ve uluslararası düzeyde Gine-Bissau'yu temsil etmektedir.

BETO'NUN KARİYERİ VE HAYATI

Bissau-Gine kökenli olarak doğan Beto, KFC'de çalışırken Lizbon Futbol Federasyonu'nda amatör bir takım olan União de Tires'te profesyonel kariyerine başladı.

Beto, 3 Haziran 2019'da doğrudan Primeira Liga'ya transfer oldu ve Portimonense ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Ligdeki ilk maçına 9 Ağustos'ta, B-SAD ile oynanan ve 0-0 berabere biten iç saha maçında 87. dakikada oyuna girerek çıktı.

2021 yaz transfer döneminin son gününde Beto, satın alma zorunluluğuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak İtalyan kulübü Udinese'ye transfer oldu.

29 Ağustos 2023'te Beto, Premier Lig kulübü Everton'a yaklaşık 25,8 milyon sterlin (30 milyon euro) karşılığında dört yıllık bir sözleşmeyle katıldı.