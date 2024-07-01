'Bilet talebim karşılık görmedi' demişti: TFF'den Bülent Korkmaz açıklaması!

Yayınlanma: 01.07.2024 - 13:27

Güncelleme: 01.07.2024 - 13:27

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda salı günü oynanacak Avusturya maçı öncesinde stadyuma davet edilen isimler hakkında açıklama yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada 40 ve üzeri milli takım forması giymiş oyuncuların Almanya'daki grup maçlarına davet edildiği belirtildi.

102 kez milli takım forması giyen Bülent Korkmaz, TFF'den bilet talebine yanıt alamadığını açıklamıştı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Türkiyemiz için son derece önemli olan yarınki Avusturya maçı öncesinde, daha önce de farklı şekillerde dezenformasyon amacıyla gündeme getirilen asılsız iddialara yenileri eklenmeye çalışılmaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, geçmiş yıllarda 40 ve üzerinde A Mili Futbol Takımımızın formasını giymiş oyuncularımız, geçmiş dönemlerde Milli Takımımızda görev almış Teknik Direktörlerimiz ile birlikte Süper Lig'de 100 maç ve üzeri görev yapmış yerli Teknik Direktörlerimiz, Avrupa Futbol Şampiyonası Grup maçlarımıza davet edilmişlerdir.

Davetimiz üzerine Almanya'ya gelerek ya da ülkemizden manevi desteğini göndererek Gürcistan, Portekiz ve Çekya karşılaşmalarında vatansever milletimiz ile tek yürek olup 'Bizim Çocuklar'a kalpten destek veren eski milli futbolcularımıza ve teknik direktörlerimize taşıdıkları kimliğin ve sorumluluğun gereğini örnek bir şekilde yerine getirdikleri için teşekkür ediyoruz. Kendilerinin veya hizmet ettikleri odaklarının menfaatini ülke çıkarlarından üstün tutan, manipülasyon, dezenformasyon,türlü yalan ve iftiralarla menfaat peşindeki kişileri de kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; ürettikleri spekülasyonlarla milli birliğimizi ve tarih yazmaya devam eden A Milli Futbol Takımımızın motivasyonunu, kusursuz devam eden A Milli Takım kamp huzurunu bozmayı hedefleyen art niyetli kişilere ve gruplara asla fırsat vermeyeceğiz.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na tarihinde ilk kez eleme grubundan lider olarak katılan, son 16 turuna yükselen en genç kadroya sahip A Milli Futbol Takımımıza başından beri TEK YÜREK olarak destek veren değerli futbol insanlarına, sorumlu medya mensuplarına, yurtta ve dünyanın her yerinde kalbi Ay Yıldız için atan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu turnuvada olduğu gibi Milli formayı giyen evlatlarımızla Türk Milleti olarak hep birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz."

BÜLENT KORKMAZ NE DEMİŞTİ?

A Milli Takım'ın eski kaptanlarından Bülent Korkmaz, EURO 2024'te oynanan maçlar için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bilet istediğini ancak karşılık bulamadığını açıkladı.

Ay-Yıldızlı takıma uzun yıllar hizmet eden Bülent Korkmaz, "TFF'den EURO 2024 için bilet istedim, bu karşılığı göremedim. Bu üzücü bir şey" ifadelerini kullandı.

TFF'nin milli oyunculara yeterli değeri vermediğini ifade eden Korkmaz, "Ben 102 kez milli oldum, burada mütevazı olmayacağım. Orada Aykut diye bir arkadaşımız vardı bizi çok güzel ağırladı. Hakan Ünsal da oradaydı ama görüşemedik. Biz locadaydık onlar tribündeydi, çok üzüldüm. Hakan Ünsal da milli takım oyuncusu. Buna dikkat etmeleri lazım" dedi.

Son olarak TFF yönetimi için üzüldüğünü söyleyen Korkmaz, "TFF eğer değer verecekse, milli oyuncusuna değer verecek. Buna kulüpler de dahil. Ben üzülmedim, onlar adına üzüldüm. Ben dünyanın neresine gidersem gideyim birilerini bulurum. İlla ki birileri çıkar bana maçı izlettirir. Bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor. 'Vefa bir semt adı' diyorlar değil mi..." sözlerini sarf etti.