Bir devir sona erdi: Tom Brady veda etti
Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) yaşayan efsanesi Tom Brady, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
NFL'in efsane isimlerinden Tom Brady, 23 yıllık kariyerini sonlandırdı.
Geçen yıl 29 Ocak'ta da emekli olacağını duyuran ancak 1,5 ay sonra karar değiştiren Brady, Twitter hesabından paylaştığı videoda, aktif sporu temelli bıraktığını söyledi.
Tom Brady
7 SUPER BOWL ŞAMPİYONLUĞU
Kariyerine New England Patriots formasıyla 2000 yılında başlayan ABD'li oyun kurucu, 2020'de Tampa Bay Buccaneers'a imza atmıştı.
NFL'de 15 kez all-star seçilen 45 yaşındaki sporcu, 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşadı. Brady, 3 defa normal sezonda, 5 kez de Super Bowl'da en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazandı.
Brady, NFL'de en fazla şampiyonluk yaşayan ve Super Bowl'da en çok MVP seçilen oyuncu unvanlarını elinde tutuyor.
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