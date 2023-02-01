Bir devir sona erdi: Tom Brady veda etti

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) yaşayan efsanesi Tom Brady, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

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Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 17:11
Bir devir sona erdi: Tom Brady veda etti
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NFL'in efsane isimlerinden Tom Brady, 23 yıllık kariyerini sonlandırdı.

Geçen yıl 29 Ocak'ta da emekli olacağını duyuran ancak 1,5 ay sonra karar değiştiren Brady, Twitter hesabından paylaştığı videoda, aktif sporu temelli bıraktığını söyledi.

Tom Brady

7 SUPER BOWL ŞAMPİYONLUĞU 

Kariyerine New England Patriots formasıyla 2000 yılında başlayan ABD'li oyun kurucu, 2020'de Tampa Bay Buccaneers'a imza atmıştı.

NFL'de 15 kez all-star seçilen 45 yaşındaki sporcu, 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşadı. Brady, 3 defa normal sezonda, 5 kez de Super Bowl'da en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazandı.

Brady, NFL'de en fazla şampiyonluk yaşayan ve Super Bowl'da en çok MVP seçilen oyuncu unvanlarını elinde tutuyor.


Tom Brady NFL Super Bowl

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