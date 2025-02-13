Bir devir sona eriyor: Galatasaray'da kaleye yeni isim!
Galatasaray'ın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın yerine, Olympiakos'un genç kalecisi Konstantinos Tzolakis'i düşündüğü iddia edildi.
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Öte yandan sarı-kırmızılı idareciler, Muslera'nın yerine arayışlarını sürdürüyor.
2011'den beri Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor. Ülkesi Uruguay'a dönme hedefi olan tecrübeli eldiven yine de nihai kararını vermiş değil.
Buna karşın Galatasaray yönetimi, Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdürüyor. Bu bağlamda son iddia ise Yunanistan'dan geldi.
Sportime'ın geçtiği habere göre Galatasaray, Olympiakos'un genç kalecisi Konstantinos Tzolakis'in peşinde.
Haberde Galatasaray'ın, Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına başladığı ve Tzolakis'in listenin üst sıralarında yer aldığı vurgulandı.
Bu sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Konstantinos Tzolakis, lig aşamasında çıktığı 8 maçın 6'sında kalesini gol kapattı.
Öte yandan Tzolakis söz konusu 8 maçta kalesine gelen 28 şutun 25'ini kurtarmayı başararak inanılmaz bir istatistiğe imza attı.
22 yaşındaki Tzolakis'in Olympiakos ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşmiş ve Tzolakis, seri penaltılara giden rövanş maçında 3 penaltı kurtararak takımını yarı finale taşımıştı. Olympiakos o sezon yarı finalde Aston Villa'yı eleyip finalde de Fiorentina'yı uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup edip kupaya uzanmıştı.
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