Bir garip olay! Salernitana'nın 2 gün sonra hocası yine Davide Nicola oldu
İtalyan ekibi Salernitana, 2 günlük ayrılığın ardından Davide Nicola ile 'Yola devam' dedi.
Atalanta'ya 8-2 yenilince görevinden alınan Salernitana teknik direktörü Davide Nicola yeniden görevine döndü.
Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın takımı Atalanta'ya ligin 18. haftasında 8-2 yenilen Salernitana, 2 günlük aradan sonra Nicola ile yeniden anlaştığını açıkladı.
Nicola'la yolların ayrılması sonrası Rafa Benitez, Roberto D'Aversa gibi teknik adamlarla görüşen Salernitana yönetiminin hiçbir hocayla anlaşamaması üzerine göreve yeniden aynı hocayla devam kararı verdiği öğrenildi.
18 haftası geride kalan Serie A'da 18 puan toplayan Salernitana, düşme hattının 2 basamak üzerinde 16. sırada bulunyor. 6 haftadır kazanamayan Salernitana son galibiyetini ise 30 Ekim deplasmanında Lazio deplasmanında elde etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Başında can çekişiyor, niye takıyorsun?'
- Ünlü şarkıcının eşi cezaevinde yaşamını yitirdi
- Erdoğan'dan kürsüde seçim için '14 Mayıs' mesajı
- 'Eğer ajandam var diyorsan...'
- Başkan Soyer 'Zehirsiz kent İzmir' için imza attı
- Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu vurgusu
- CHP'den 'seçim' için ilk tepki
- Peker seçim öncesi video 'sözü' vermişti
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı
- SADAT Başkanı Tanrıverdi'ye kötü haber