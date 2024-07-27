Bir ilki başardı: Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan finalde
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde finale yükseldi.
Paris 2024'te kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde elemeler, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapıldı.
Olimpiyatlara ilk kez katılan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 577 puanla 7. sırada yer aldı ve yarınki finalde yarışmaya hak kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada Şevval İlayda'nın, olimpiyatlarda bu disiplininde finale yükselen ilk Türk sporcu olduğu belirtildi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda aynı kategoride mücadele eden diğer milli sporcu Şimal Yılmaz ise 557 puanla müsabakayı 42. sırada tamamladı. Sıralamada ilk 8'e giremeyen Şimal, finale kalamadı.
Kadınlar 10 metre havalı tabanca finali, yarın TSİ 13.00'te başlayacak.
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