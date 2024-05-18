Bir veda daha belli oldu! Fatih Karagümrük Süper Lig'den düşen ikinci takım oldu!

Karagümrük, Gaziantep deplasmanında 3-1 mağlup oldu ve İstanbulspor'un ardından ligden düşen ikinci takım oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 21:14
Bir veda daha belli oldu! Fatih Karagümrük Süper Lig'den düşen ikinci takım oldu!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Karagümrük bu sonuçla lige veda etti.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ardından Gaziantep, 47. dakikada Ertuğrul Ersoy'un golüyle öne geçti.

Karagümrük'te Federico Ceccherini, 53. dakikada VAR incelemesinin ardından Lazar Markovic'e yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

Markao, 67. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skora dengeyi getirdi.

Gaziantep, 90. dakikada Marko Jevtovic ve 90+9. dakikada Monteiro'nun golleriyle kazandı.

Bu sonucun ardından Gaziantep 41 puana yükseldi. Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

Karagümrük, son hafta Samsunspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Pendikspor'a konuk olacak.


Fatih Karagümrük haberleri gaziantep fk haberleri Trendyol Süper Lig haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Soru bankasındaki bir soruda 'Türkiyeli' ifadesi kullanan yazarın işine son verildi

Soru bankasındaki bir soruda 'Türkiyeli' ifadesi kullanan yazarın işine son verildi
Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor
İtalyan basını Hande Erçel'in Cannes kıyafetini değerlendirdi: '10 üzerinden...'

İtalyan basını Hande Erçel'in Cannes kıyafetini değerlendirdi: '10 üzerinden...'
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 kova burcu yorumu
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dansıyla gündem oldu

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dansıyla gündem oldu
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Balık burcu yorumu
Mersin'in meyve deposu ilçesinde hasat başladı: 77 bin 800 dekar alanda yetişiyor! 120 bin ton rekolte bekleniyor

Mersin'in meyve deposu ilçesinde hasat başladı: 77 bin 800 dekar alanda yetişiyor! 120 bin ton rekolte bekleniyor
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Oğlak burcu yorumu