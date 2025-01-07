'Birleşmemiz söz konusu değil' demişti: Beşiktaş'tan Begüm Yücel'e yanıt!
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel'in "Artık Beşiktaş ile birleşmemiz söz konusu dahi değil, o defter tamamen kapandı" açıklamasına yanıt verdi.
Beşiktaş'ta basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel'in Beşiktaş ile birleşme durumu olmadığını açıklaması sonrası Özkan Arseven şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz günlerde taraftarlarımıza EuroLeague hedefimizi gerçekleştirme umudumuzu ve bunun sahada hakkımızla kazanarak gerçekleşeceğini söylemiştim. Görüyorum ki zamanında bazı hayalleri sizlere satmaya çalışanların, bugün tamamen tersi yönde açıklamaları oluyor. Ben her zaman şunu savundum; Beşiktaş'ın hiçbir zaman Bahçeşehir ile birleşmesi söz konusu olmadı. Beşiktaş zaten EuroLeague'e wildcard ile katılamazdı. Unutulmasın ki Beşiktaş dünden bugüne kurulmuş bir kulüp değildir. Beşiktaş 121 yıllık bir çınardır ve kimsenin kendisini Beşiktaş'la kıyaslamaya gücü yetmez. Aslolan her zaman Beşiktaş'tır!"
BEGÜM YÜCEL NE DEMİŞTİ?
Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş ve EuroLeague hakkında konuşan Yücel, "Artık Beşiktaş ile birleşmemiz söz konusu dahi değil, o defter tamamen kapandı. Beşiktaş da iyi gidiyor ama biz EuroLeague'e daha yakınız. İlk EuroLeague'e çıkan biz olacağız diye umut ediyorum" dedi.
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