İddialara yanıt verdi: Slaven Bilic'ten Beşiktaş açıklaması!
Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilen Slaven Bilic, hakkındaki iddiaları yalanladığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için yapılan görüşmelerde öncelik, eski teknik adam Sergen Yalçın'a verilmişti. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamaması, yönetimi farklı isimlere yönlendirdi. Bu kapsamda Slaven Bilic de aday isimler arasında yer alıyordu.
'BANA GELEN BİR ŞEY YOK'
Vole'nin haberine göre; Slaven Bilic Beşiktaş iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Bilic Beşiktaş'a geleceği iddiasına, "Sırf dedikodu. Bana gelen bir şey yok" diyerek cevap verdi.
Serdal Adalı'nın yabancı teknik adam adayları arasında Razvan Lucescu ve Slaven Bilic'in ismi geçiyordu.
Daha önce Beşiktaş'ta çalışan Slaven Bilic, Beşiktaş'ın başında 89 resmi maça çıkarken 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.
Etiketler: #Slaven Bilic #beşiktaş #serdal adalı
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