Birmingham City, Ryan Allsop'u transfer etti!
Birmingham City, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den 32 yaşındaki kaleci Ryan Allsop'u kadrosuna kattı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de flaş bir ayrılık yaşandı.
Birmingham City, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den 32 yaşındaki kaleci Ryan Allsop'u transfer etti.
İngiliz kulübünden sözleşme detaylarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
İmza sonrası açıklama yapan Allsop, "Çocukluğumdan beri Birmingham City hayranıyım. İlgi olduğunu anladığım anda hemen kabul ettim. Kalbime çok yakın bir kulüp." ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- İlkay Gündoğan: 'Şansları iyi değerlendirdik'
- Toni Kroos tarihe geçti
- Hull City'de ayrılık! Yeni takımı belli oldu!
- Kayserispor yıldızıyla sözleşme uzattı
- Almanya doludizgin devam ediyor
- Andrej Kramaric: 'Bizi neyin beklediğini biliyoruz'
- Sırbistan'da Dusan Tadic özür diledi
- Arnavutluk ile Hırvatistan yenişemedi...
- Zeynep Sönmez kimdir?
- Abdülkerim Bardakcı'dan Arda Güler sözleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ekonomist 'büyük finansal çöküş' için tarih verdi!
- Cem Bora'dan İbrahim Tatlıses'e cevap
- ‘Eşim için işletilen süreç bana da işletiliyor’
- TL'de kontrollü değer kaybı...
- Samet, Abdülkerim’in şortunu giymiş
- Selvi yine MHP’nin hedefinde!
- Akaryakıta zam geliyor!
- Çeşme'de halkın imdadına belediye yetişti!
- Laik Cumhuriyeti hatırlattı...
- Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu