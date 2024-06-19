Birmingham City, Ryan Allsop'u transfer etti!

Birmingham City, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den 32 yaşındaki kaleci Ryan Allsop'u kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 21:54
Birmingham City, Ryan Allsop'u transfer etti!
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de flaş bir ayrılık yaşandı.

Birmingham City, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den 32 yaşındaki kaleci Ryan Allsop'u transfer etti.

İngiliz kulübünden sözleşme detaylarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İmza sonrası açıklama yapan Allsop, "Çocukluğumdan beri Birmingham City hayranıyım. İlgi olduğunu anladığım anda hemen kabul ettim. Kalbime çok yakın bir kulüp." ifadelerini kullandı.


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